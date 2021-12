La definizione e la soluzione di: Un tipo di catrame ricco di zolfo antisettico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ITTIOLO

Curiosità : Un tipo di catrame ricco di zolfo antisettico

Significato ittiolo

ittiòlo s. m. dal ted. Ichthyol, propr. nome brevettato, der. di ichthyo- «ittio-» (per prefisso, v. ittiolsolfonico), col suff. -ol «-olo1». – In farmacologia, sostanza (ittiolato di ammonio) ottenuta per solfonazione e neutralizzazione con ammoniaca di distillati CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA Definizione Treccani

Altre definizioni con tipo; catrame; ricco; zolfo; antisettico; Questo tipo di trading è un reato ing; Un tipo di pane italiano lungo e stretto; La Grande Guerra fu un conflitto di questo tipo ; Una sua tipo logia si chiama Reiki; Il catrame fra le note aromatiche dei vini fra; Pigmento scuro ottenuto dal catrame ; Fenolo ottenuto dal catrame di legno di faggio; Quello stradale è formato da catrame ; La circolazione del sangue ricco di ossigeno; Lo è il motore ricco di HP; Un uomo ricco sfondato; ricco di polpa; Apparato vulcanico che emette gas di zolfo ; Sono di zolfo a Carona e di manganese a Gambatesa; Il simbolo dello zolfo ; Composto binario con due atomi di zolfo ; Si usa come antisettico ; Cerca nelle Definizioni