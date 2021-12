La definizione e la soluzione di: Il tipico fiore... da balcone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GERANIO

Curiosità : Il tipico fiore... da balcone

protezione. Antenato del balcone, serve per girare attorno all'edificio, per ricrearsi all'esterno, per sfruttare la vista. Il ballatoio non è utilizzato ... Significato geranio

gerànio (tosc. anche girànio) s. m. lat. scient. Geranium, dal lat. con fiori solitarî color porpora. 2. Nome comune delle varie specie appartenenti al genere geranio; nell’uso il nome è esteso anche a indicare alcune specie del genere pelargonio riprendere ri'pr?ndere lat. reprehendere, der. di prehendere 'prendere', col pref. re- coniug. come prendere. - ¦ v. tr. 1. a. prendere di . di piante appassite, recuperare il vigore: dopo l'innaffiatura il geranio pare che riprenda ravvivarsi, rinvigorirsi, fam. ripigliare, riprendersi. rifiorire, rinascere Definizione Treccani

Altre definizioni con tipico; fiore; balcone; Il tipico avvoltoio delle Ande; I dolci con il tipico tremolio; tipico copricapo del 700; tipico liquore sardo; fiore giallo che si muove verso la luce; Delicato fiore rosaceo; fiore bianco, grande e odoroso; La città natale di fiore llo; Riempie il vaso sul balcone ; La vista che si gode da una finestra o un balcone ; Non si sporge dal balcone ma in commissariato; balcone o terrazza chiusa; Cerca nelle Definizioni