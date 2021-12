La definizione e la soluzione di: È timido in una canzone di Max Gazzè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UBRIACO

Curiosità : e timido in una canzone di Max Gazze

Max Gazzè, all'anagrafe Massimiliano Gazzè (Roma, 6 luglio 1967), è un cantautore, bassista e attore italiano. Romano di nascita con origini siciliane ... Significato ubriaco

ubrïaco (meno com. ubbrïaco; ant. ebrïaco; pop. tosc. e poi condite con vino Chianti che viene da esse assorbito nella padella stessa, a caldo. ? Accr. ubriacóne (f. -a), per lo più come sost., persona frequentemente ubriaca. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE ubriaco ubri'ako meno com. ubbriaco; ant. ebriaco; pop. e tosc. briaco dal lat. tardo ebriacus, der. di ebrius 'ebbro' pl. m. -chi. - ¦ agg. 1. che è in stato di ubriachezza acuta: è tornato a casa u. fradicio fam. acciucchito, avvinazzato, fam. bevuto, fam. ciucco, lett. ebbro Definizione Treccani

