La definizione e la soluzione di: Tettuccio rimovibile in tela di certe auto fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CAPOTE

Curiosità : Tettuccio rimovibile in tela di certe auto fra

Significato capote

capote ‹kapòt› s. f., fr. propr. dim. di cape «cappa, mantello con cappuccio». – 1. Nella moda ottocentesca, cappellino per donne anziane, che ricopriva soltanto la parte superiore del capo e la nuca, lateralmente chiuso da nastri annodati sotto la gola. 2. Cappotta delle automobili; copertura CATEGORIA: TRASPORTI TERRESTRI – MODA – INDUSTRIA AERONAUTICA capote ka'p?t, it. ka'p?te s. f., fr. propr., dim. di cape 'cappa, mantello con cappuccio', in ital. invar. - aut. struttura di copertura delle automobili cappotta, mantice, tettuccio. Definizione Treccani

Altre definizioni con tettuccio; rimovibile; tela; certe; auto; Strumento tessile che prepara i fili per il tela io; L intela iatura degli occhiali; Operai al tela io; Li ha chi va con molta cautela ; Spingono certe imbarcazioni ruotando; Così sono certe birre, le sigarette e molte donne; Le nappe nelle maniche di certe giacche; Concordi come per certe decisioni assembleari; Il Marco Valerio noto auto re di epigrammi latini; Cognome della Amélie interpretata da Audrey Tauto u; auto ri di fulgide gesta; In auto strada, area adibita alla sosta d emergenza; Cerca nelle Definizioni