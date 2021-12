La definizione e la soluzione di: Il terrore di provare dolore fisico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALGOFOBIA

Curiosità : Il terrore di provare dolore fisico

corporale è una forma di pena fisica che comporta da parte di chi la esegue il desiderio d'infliggere intenzionalmente dolore: allo scopo di punire un reato ... Significato algofobia

algofobìa s. f. comp. di algo- e -fobia. – Timore ossessivo del dolore fisico; può essere sintomo di psicastenia. Definizione Treccani

Altre definizioni con terrore; provare; dolore; fisico; Grida di terrore ; Il terrore della forza di gravità; Avere terrore del pontefice e del Vaticano; La sua invenzione lavorò molto durante terrore ; Nel Medioevo prova estrema per provare l innocenza; Un modo di disapprovare ; provare uggia, tediarsi; provare , sperimentare; Processo di addormentamento per evitare dolore ; dolore toracico associato a ischemia del miocardio; Convulsivo come un dolore ; dolore forte e persistente; Disturbo fisico ; __ Ferraris, illustre fisico ; Il nome di Tesla, il grande fisico serbo del '900; Il fisico della relatività; Cerca nelle Definizioni