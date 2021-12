La definizione e la soluzione di: Il tanfo nauseabondo proveniente da una palude. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIASMA

Curiosità : Il tanfo nauseabondo proveniente da una palude

Significato miasma

mïasma s. m. dal gr. µ?asµa -at?? «lordura», der. di µ???? «lordare, contaminare» (pl. fetore che vizia l’aria: dalla vicina distilleria provenivano m. irrespirabili; fetidi, mefitici m.; fuori c’è la nebbia, umida, fredda, carica di nafta e di miasmi (Buzzati). mi'azma s. m. dal gr. míasma -atos 'lordura' pl. -i. - esalazione malsana che emana da sostanze organiche in decomposizione cadaveri, acque stagnanti e, più in generale, odore sgradevole: i m. della palude, m. irrespirabili cattivo odore, fetore, lezzo, non com. mefite, lett. nidore Definizione Treccani

Altre definizioni con tanfo; nauseabondo; proveniente; palude; La prestigiosa Stanfo rd University è a__; La città della California con la famosa Stanfo rd University; Odore nauseabondo ; proveniente da levante; Corpo solido proveniente dallo spazio; proveniente da Venere; Locuzione, spesso errata, proveniente da una lingua straniera; La palude in cui Ercole uccise l Idra; Sono vicine in palude ; E folto nella palude ; Un trampoliere di palude ; Cerca nelle Definizioni