La definizione e la soluzione di: Il Sylvester che interpretò John Rambo.

Soluzione 8 lettere : STALLONE

Curiosità : Il Sylvester che interpreto John Rambo

cinema, Rocky Balboa e John Rambo, protagonisti di due popolari saghe cinematografiche iniziate con le pellicole Rocky (1976) e Rambo (1982). Nel 2010 ha ... Significato stallone

stallóne s. m. dal francone *stallo, da cui anche il fr. : In tra i severi di famiglia padri Relegato ti giacci, a un nodo avvinto Di giorno in giorno più penoso, e fatto Stallone ignobil de la razza umana (Mattino, vv. 288-291). stallone sta'l:one s. m. dal francone ?stallo. - 1. zool. cavallo maschio destinato alla riproduzione cavallo da monta. ? razzatore. 2. fig., scherz. uomo sessualmente molto dotato, e capace di notevoli prestazioni amatorie amatore, macho, iron. mandrillo, scherz. maschione, Definizione Treccani

