La definizione e la soluzione di: Vi si svolse la storica battaglia del Metauro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : STERPETI

Curiosità : Vi si svolse la storica battaglia del Metauro

cercando la battaglia medievale, vedi Battaglia di Canne (1018). La battaglia di Canne del 2 agosto del 216 a.C. è stata una delle principali battaglie della ... Significato sterpeti

Definizione Treccani

