La definizione e la soluzione di: Si svolge sulla passerella.

Soluzione 7 lettere : SFILATA

Curiosità : Si svolge sulla passerella

dei media, al Festival partecipano molte star del cinema che si mostrano alla passerella (Montée des Marches) dell'ingresso nella sala delle proiezioni ... Significato sfilata

sfilata s. f. der. di sfilare2. – 1. Il movimento di un gruppo miss Universo; s. di moda, presentazione di nuovi modelli fatta da indossatrici o indossatori, sfilando davanti al pubblico. 2. Serie, ordine di cose omogenee disposte in fila, l sfilata s. f. part. pass. femm. di sfilare². - 1. movimento di un gruppo numeroso di persone che avanzano in fila: la s. dei cadetti di marina corteo, parata, di o indossatori défilé, di indossatrici o indossatori passerella, di soldati ? milit. sfilamento. 2. estens., non com. insieme ordinato di cose disposte in fila, anche fig Definizione Treccani

