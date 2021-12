La definizione e la soluzione di: Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PERITO

Curiosità : Svolge indagini tecniche su incarico di un giudice

tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte). Il consulente tecnico d'ufficio (o CTU) svolge la funzione di ausiliario del giudice lavorando ... Significato perito

perito agg. e s. m. (f. -a) dal lat. peritus, prop. part. pass. di *periri «fare esperienza», che si trova nel comp. experiri. – 1. agg. Di persona che conosce per lunga pratica i segreti di un mestiere, di una professione, di un’arte, di un’attività e dal lat. peritus, part. pass. di ?periri 'fare esperienza'. - ¦ agg., lett. di persona, che conosce per lunga pratica i segreti di una professione, di un'arte e sim., con la di, inesperto, ant. malinteso. ¦ s. m. prof. persona, anche di sesso femminile, che, per la sua competenza in una determinata materia, è chiamata a compiere un'indagine Definizione Treccani

