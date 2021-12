La definizione e la soluzione di: È sultanina quella sotto spirito e nei dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UVETTA

Curiosità : e sultanina quella sotto spirito e nei dolci

uva sultanina, mela e strutto. Il 2 febbraio, Purificazione di Maria Santissima, è chiamata festa della Ceriola. In chiesa si benedicono candele e vengono ... Significato uvetta

uvétta s. f. – 1. Dim. e vezz. di uva, spec. parlando a bambini: guarda che bella uvetta! ne vuoi mangiare un po’ 2. a. Altro nome dell’uva passa, detta anche uva passerina o di Corinto . b. Nome region. di alcune specie di ribes e anche del crespino. uvetta u'vet:a s. f. dim. di uva. - gastron. uva disidratata, molto dolce, con acini senza semi, usata in pasticceria uva passa o secca o sultanina. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

