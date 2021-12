La definizione e la soluzione di: Suddiviso tra più persone c è quello musicale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPARTITO

Curiosità : Suddiviso tra piu persone c e quello musicale

musicali, che erano spesso interpretati da musicisti autodidatti molto più legati ad una tradizione musicale orale che non alla letteratura musicale. ... Significato spartito

s. m. part. pass. di spartire. – 1. Versione ridotta per canto e pianoforte di una composizione per canto e orchestra: passare uno s. al pianoforte, leggere la parte di canto di un’opera lirica o di altro lavoro vocale-orchestrale con il solo accompagnamento del pianoforte. 2. Nell’uso corrente spartito s. m. part. pass. di spartire. - 1. mus. versione ridotta per canto e pianoforte di una composizione per canto e orchestra ? riduzione, trascrizione. 2. mus. testo scritto di una composizione musicale partitura. Definizione Treccani

Altre definizioni con suddiviso; persone; quello; musicale; È suddiviso in games; suddiviso , frammentato ai fini di studio; E' suddiviso in scene; E' suddiviso ingames; Scatta fra persone che si piacciono; Come persone dal volto magro e smunto; Segno nel terreno lasciato da animali o da persone ; Ritrae tante persone riunite: foto di __; quello fiscale lo stampano alla cassa; quello di Baveno è rosa; quello del terzo tipo è anche ravvicinato; quello destro è il primo aiutante; Fandonia, bugia di origine musicale ; Strumento musicale a corde simile alla lira; Strumento musicale in terracotta; Un movimento musicale ; Cerca nelle Definizioni