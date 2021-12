La definizione e la soluzione di: La sua notte è un noto evento estivo salentino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARANTA

Curiosità : La sua notte e un noto evento estivo salentino

18°10'12?E? / ?40.35°N 18.17°E40.35; 18.17 Il Salento (Salentu in dialetto salentino; Salènde in dialetto tarantino; Sa???t?, Salénto in greco), noto anche ... Significato taranta

Neologismi (2008) occidentalocentrico agg. Considerazione del mondo occidentale come ( Matteo Di Gesù , Repubblica, 2 settembre 2003, Palermo, p. X) • la Notte della Taranta è il festival del Meticciato. Per questo, forse, questa sera avremmo dovuto invitare qui la tarantismo s. m. der. di taranta, variante poco com. di tarantola. - med., etnol. accesso isterico che provoca convulsioni e trance, attribuiti da antiche credenze popolari al morso di una tarantola tarantolismo. Definizione Treccani

Altre definizioni con notte; noto; evento; estivo; salentino; Di notte è dall altra parte; Imperla i prati di notte ; Che non avviene di notte ; Di notte è sospetto; noto marchio di attrezzi da giardino; noto indice della borsa di New York; In Italia è noto anche come rosolaccio; Lo pseudonimo del noto brigante Stefano Pelloni; Si dice d evento d importanza storica; Un importante evento artistico veneziano; Un evento prodigioso; Benevento ; Scherzo estivo con palloncino pieno d acqua; Un mese estivo | Venerdì 26 novembre 2021; Un digestivo giallo; Frutto estivo liscio e saporito; Noto gruppo raggamuffin salentino : __ System; Comune salentino con le specchie e Masseria Ospina; Cerca nelle Definizioni