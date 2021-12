La definizione e la soluzione di: La sua fenomenologia è un opera del filosofo Hegel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPIRITO

Curiosità : La sua fenomenologia e un opera del filosofo Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La filosofia di Georg Wilhelm Friedrich Hegel rappresenta una delle linee di pensiero più profonde e complesse della tradizione ... Significato spirito

spìrito (ant. e poet. spirto) s. m. dal lat. spiritus -us indicata (per es., in ?µ??, ?e?); l’assenza di aspirazione viene indicata col segno «?», detto spirito dolce o lene (per es., in ?d???a). 2. Principio immateriale di vita che ha la CATEGORIA: FARMACOLOGIA E TERAPIA – INDUSTRIA COSMETICA E FARMACEUTICA spirito¹ 'spirito s. m. dal lat. spiritus -us 'soffio, respiro, spirito vitale', der. di spirare. - 1. filos. principio di vita religiosa, morale, intellettuale : i valori dello s. ? anima, animo, intelletto, mente. ? Espressioni: disus., scienze dello spirito il complesso delle discipline che hanno per oggetto l'uomo e le realtà Definizione Treccani

Altre definizioni con fenomenologia; opera; filosofo; hegel; Un arma adopera ta dai falangisti macedoni; L opera io disegnato da Altan; Le incrocia chi sciopera ; Quella d amore è una soap opera ; Lo Sgalambro filosofo e paroliere per Battiato; Il grande filosofo di Mileto; Il nome del filosofo Croce; Il Russell filosofo pacifista; La filosofia di hegel ; La civetta di Minerva citata da hegel ; Sistema filosofico di cui hegel fu un esponente; Cerca nelle Definizioni