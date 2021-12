La definizione e la soluzione di: Studioso esperto sull autore dell Iliade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMERISTA

Curiosità : Studioso esperto sull autore dell Iliade

Biblioteca storica iv.42.1-6. ^ Omero, Iliade xx.146. ^ Scolio di Giovanni Tzetzes a Licofrone 34; Scolio all'Iliade xx.146 basato su Ellanico di Lesbo. ... Significato omerista

omerista s. m. e f. dal gr. ??µ???st??, lat. testo_corsivo'>Homerista; nel sign. 2, der. mod. di Omero (pl. -i). – 1. s. m. Anticam., istrione che recitava episodî tratti dai poemi omerici. 2. s. m. e f. Filologo studioso di Definizione Treccani

Altre definizioni con studioso; esperto; sull; autore; dell; iliade; Il Tesla studioso serbo in campo elettromagnetico; Carlo studioso e critico letterario; Uno studioso dell antica Persia; studioso di antiche iscrizioni; Quello di lungo corso è un esperto navigante; Un esperto di costruzioni; Le tira su il golfista inesperto ; Un esperto del campo; Uno slalom sull a neve; Così si chiama l odore della pioggia sull a terra; Uno stecchino sull a brace; È scritto sull e case che cercano acquirenti; Un brano del cantautore Samuele Bersani del 2003; Il Marco Valerio noto autore di epigrammi latini; autore della legge elettorale nota come Porcellum; Nome d arte del cantautore Marco Castoldi; Località dell incidente in cui morì Alfredo Rampi; Quello rosso di Piet Mondrian è nel museo dell Aia; La tribuna dell e basiliche cristiane; Nome d arte dell a star del cinema Archibald Leach; Un eroe troiano nell iliade ; Uno è I'liliade ; Un poema come l'iliade ; La continuazione latina dell'iliade ; Cerca nelle Definizioni