Studia piante e fiori

specie di piante catalogate. Sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le succulente, le felci, i muschi, alghe verdi e molti ... Significato botanico

botànico agg. e s. m. dal lat. tardo botanicus, gr. ß?ta?????, der. di ß?t??? s. m. (f., non com., -a; viene usato in genere il masch. anche con riferimento a donna) a. Studioso di botanica. b. region. Chi cura i malati con le erbe; medicone, fattucchiere . botanico bo'taniko dal lat. tardo botanicus, gr. botanikós, der. di botáne 'erba' pl. m. -ci. - ¦ agg. relativo alla botanica fitologico. ? Espressioni: orto o ¦ s. m. f. -a, non com. 1. studioso di botanica ant. botanista, studioso delle erbe medicinali semplicista. ? botanofilo. 2. region. chi cura con le erbe erborista Definizione Treccani

