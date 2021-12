La definizione e la soluzione di: Lo stucco anche detto lustro o romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MARMORINO

Curiosità : Lo stucco anche detto lustro o romano

giovane in armatura, che permise a Pinturicchio di studiare gli effetti di "lustro" della luce sulla superficie metallica, ora liscia, ora lavorata a maglia ... Significato marmorino

marmorino (nel sign. 1 anche marmorigno) agg. e s. m. der. di marmo. . o letter. Che ha la natura o i caratteri del marmo: dura più che sassi marmorini (Boccaccio); pietra marmorigna (D’Annunzio). 2. s. m. Tipo di stucco, preparato impastando calce CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA Definizione Treccani

