Soluzione 8 lettere : BATTERIA

Curiosità : Lo strumento suonato da Chad Smith

Chad Smith's Bombastic Meatbats e dal 2009 anche del supergruppo Chickenfoot. È di origini inglesi, irlandesi e tedesche. Nato da Joan e Curtis Smith ... Significato batteria

batterìa s. f. dal fr. ant. batterie, der. di battre «battere». – il luogo dove i cannoni stessi erano collocati. Nelle navi moderne, ponte di batteria, o semplicem. batteria, il primo interponte al di sotto del ponte di coperta, dove appunto era CATEGORIA: ALIMENTAZIONE – DANZA CLASSICA bat:e'ria s. f. dal fr. ant. batterie, der. di battre 'battere'. - 1. milit. unità fondamentale dell'artiglieria, costituita da quattro o più bocche da fuoco e dal personale e dai mezzi necessari. 2. fig. a. elettrotecn. apparecchiatura che ha la funzione di accumulare e trasferire Definizione Treccani

