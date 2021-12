La definizione e la soluzione di: Lo storyteller in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : NARRATORE

Curiosità : Lo storyteller in italiano

messaggeri pt. 2 (feat. Storyteller, DJ Gruff, F.C.E, TopCat, Fede, LeftSide, P.P.T., Cenzou) – 7:12 El chico loco – 4:38 Lo spirito della dopa – 4:42 ... Significato narratore

narratóre s. m. (f. -trice) dal lat. narrator -oris. accaduti, o anche storie inventate: è un inesauribile n. di aneddoti; sono i còrsi narratori nati (Ungaretti). 2. In partic., e più comunem., autore di opere narrative, scrittore nar:a'tore s. m. dal lat. narrator -oris f. -trice, raro nel sign. 2. - 1. chi narra espositore, lett. novellatore, raccontatore. 2. crit. a. autore di opere narrative: un n. di successo ? prosatore, scrittore. ? novelliere, romanziere. b. personaggio che racconta o commenta Definizione Treccani

