La definizione e la soluzione di: Lo Stato USA in cui si trova Las Vegas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NEVADA

Curiosità : Lo Stato USA in cui si trova Las Vegas

metropolitana di Las Vegas-Paradise in cui si trovano le tre più grandi città dello Stato fuse insieme. La capitale del Nevada è Carson City. Lo Stato è ufficialmente ... Significato nevada

Neologismi (2021) gigafactory (giga-factory) s. f. Fabbrica di dimensioni molto grandi. ? Mentre la Fca (Fiat Chrysler Automobiles) affronta le mille sfide dell’integrazione di batterie alimentate a energia solare che Tesla sta costruendo da alcuni mesi in Nevada, negli Stati Uniti. L’obbiettivo immediato della Gigafactory è quello di ridurre i costi Definizione Treccani

