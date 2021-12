La definizione e la soluzione di: Lo Stato dell Annapurna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NEPAL

Curiosità : Lo Stato dell Annapurna

principali: Annapurna I (8.091 m); Annapurna II (7.937 m); Annapurna III (7.555 m); Annapurna IV (7.525 m); Gangapurna (7.455 m); Annapurna Sud (7.219 m) ... Significato nepal

nepalése agg. e s. m. e f. – Relativo o appartenente al Nepàl , stato asiatico ai piedi della catena himalaiana, fra l’India e il Tibet, retto da monarchia costituzionale. Come sost., abitante, originario o nativo del Regno del Nepal. Definizione Treccani

