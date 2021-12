La definizione e la soluzione di: È stata una piattaforma web per blog. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPLINDER

Curiosità : e stata una piattaforma web per blog

Un blog, è un particolare tipo di sito web in cui i contenuti vengono visualizzati in forma anti-cronologica (dal più recente al più lontano nel tempo) ... Significato splinder

Neologismi (2008) Ratzingerboy (Ratzinger-Boy, Ratzinger boy), loc. s.le m. Giovane .com) si sono aggiunti da poche ore i fan del nigeriano Francis Arinze (arinzeboys.splinder.com ). I ragazzi di Joseph Ratzinger parlano di «vera fede, rettitudine, saggezza», i Definizione Treccani

