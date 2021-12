La definizione e la soluzione di: Stare disteso... da poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GIACERE

Curiosità : Stare disteso... da poeta

Significato giacere

giacére v. intr. lat. iacere (pres. indic. giàccio, giaci, . c. Con uso assol., poet., essere inattivo, inoperoso: O difesa di Dio, perché pur giaci (Dante). 4. fig. Trovarsi in uno stato di abbattimento, di avvilimento, senza capacità di d?a't?ere v. intr. lat. iacere pres. indic. giàccio, giaci, giace, giacciamo, giacéte, giàcciono; pres. cong. giàccia, giacciamo, giacciate, giàcciano; pass. rem. giàcqui detto spec. di luogo posto in basso o in zone pianeggianti: un paesino che giace fra due colline situarsi, stare, trovarsi. ? distendersi. 3. fig. a. di persona, trovarsi in Definizione Treccani

