La definizione e la soluzione di: La stagione in cui si va di più in spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ESTATE

Curiosità : La stagione in cui si va di piu in spiaggia

2007. È la prima stagione in cui J. J. Abrams non lavora come scrittore. La trama è divisa in due filoni narrativi: il gruppo sulla spiaggia e il gruppo ... Significato estate

estate (poet. o region. està; pop. istate, state) nel pieno, nel colmo dell’e., nel periodo più caldo della stagione. Per i meteorologi, l’estate va dal 10 giugno al 31 agosto, cioè coincide con l’intervallo di tempo di tre mesi estate poet. o region. està; pop. istate, state s. f. lat. aestas -atis, dal tema di aestus -us 'calore'. - stagione dell'anno caratterizzata da temperatura elevata: nel pieno, nel colmo dell'e. buona stagione, region. stagione. ? autunno, primavera. ? stagione. lett. bruma, inverno. Definizione Treccani

Altre definizioni con stagione; spiaggia; La stagione di Halloween; La stagione delle ferie più richieste; A fine stagione ; stagione cantata da Marina Rei in un pezzo del '97; Un sorvegliante in spiaggia ; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021; Una spiaggia delle Marche | Venerdì 26 novembre 2021; La città con la spiaggia di Mondello | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni