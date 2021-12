La definizione e la soluzione di: Lo è la specie del corvo ma non del cervo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OVIPARA

Curiosità : Lo e la specie del corvo ma non del cervo

ripidi è presente il pino loricato, specie rarissima, che si adatta agli habitat più ostili, dove altre specie molto rustiche (il faggio in primis) non sono ... Significato ovipara

osteitti s. m. pl. lat. scient. Osteichthyes, comp. del gr. ?st??? «osso» (v. fluidi interni hanno una concentrazione salina maggiore dell’acqua dolce e minore di quella marina. Hanno generalmente sessi separati, fecondazione esterna e riproduzione ovipara. Definizione Treccani

