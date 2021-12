La definizione e la soluzione di: Spaziosi ingressi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATRI

Curiosità : Spaziosi ingressi

Sulla via si susseguono palazzi d'abitazione molto lussuosi con ingressi spaziosi ed elegantemente rifiniti, alcuni in stile decò. Il libro fa riferimento ... Significato atri

cuòre (pop. e poet. còre) s. m. lat. cor. – 1. un apparato valvolare disposto in modo tale da permettere il passaggio del sangue dagli atrî ai ventricoli (e non viceversa); questi ultimi sono in comunicazione a sinistra con l CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI – TRASPORTI TERRESTRI Definizione Treccani

Altre definizioni con spaziosi; ingressi; Ampi, spaziosi , vasti; Estesi, spaziosi ; Molto poco spaziosi ; spaziosi ingressi di edifici; Gli ingressi principali delle chiese; Gli ingressi delle cattedrali; I monumentali ingressi all'antica città di Troia; Ampi ingressi ; Cerca nelle Definizioni