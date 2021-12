La definizione e la soluzione di: Lo spazio esterno di un locale fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DEHORS

Curiosità : Lo spazio esterno di un locale fra

Lo spazio cosmico (da qui in avanti chiamato spazio) è il vuoto che esiste tra i corpi celesti. In realtà non è completamente vuoto, ma contiene una bassa ... Significato dehors

Altre definizioni con spazio; esterno; locale; Nello spazio si trova tra Alfa Centauri e Hadar; spazio si ingressi; Un veicolo che... ha bisogno del suo spazio ; Ampio spazio tra le montagne creato da un fiume; Che si trovano all'esterno della città; Come il favoreggiatore esterno di un crimine; Lo strato esterno della Terra, solido e roccioso; L'alluce il cui asse devia verso l’esterno ; locale utile a chi usa il camino; locale vivibile sotto il tetto; Un locale dedicato al gioco; Negli USA, il poliziotto locale con la stella; Cerca nelle Definizioni