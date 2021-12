La definizione e la soluzione di: Fu sovrana d Egitto a diciott anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CLEOPATRA

Curiosità : Fu sovrana d Egitto a diciott anni

Egitto. La storia dell'antico Egitto (o Storia egizia), ovvero della civiltà dell'Africa settentrionale sviluppatasi lungo le rive del fiume Nilo (a partire ... Significato cleopatra

Neologismi (2008) shopaholic (shop-aholic), s. m. e f. e agg. inv. Chi o che ha la per la promozione del cd «Comin Atcha» in tutti i negozi da oggi, le Cleopatra erano accompagnate dalla madre Christine presentatasi anche nelle vesti di corista. «Siamo felici di Definizione Treccani

Altre definizioni con sovrana; egitto; diciott; anni; Una sovrana contempora nea; La Kate futura sovrana d'Inghilterra; Il regno di una biblica sovrana ; La sovrana di una monarchia; Il Giulio giovane ricercatore ucciso in egitto ; La coppia in egitto ; Attraversa l'egitto ; La penisola tra egitto e Israele; diciott o buche... in piccolo; Lo stato da cui si esce al compimento dei diciott o anni; Ci seguono in diciott o; La diciott esima lettera dell' alfabeto greco; La Moore del film Hanni bal del 2001; Ci sono quelli secondo Luca, Giovanni e Matteo; Cantautore britanni co che fu la voce degli Smiths; L Hanni bal de Il silenzio degli innocenti; Cerca nelle Definizioni