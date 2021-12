La definizione e la soluzione di: Sospendere le funzioni vitali col freddo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IBERNARE

Curiosità : Sospendere le funzioni vitali col freddo

ibernare v. intr. e tr. dal lat. hibernare «ritirarsi per svernare», der. di hibernus . 2. tr. In medicina, sottoporre un individuo o un organo a ibernazione, cioè a ipotermia controllata. 3. tr. In senso fig., impedire l’attuazione o il proseguimento di qualcosa dal lat. hibernare 'ritirarsi per svernare', der. di hibernus 'invernale' io ibèrno, ecc.. - ¦ v. intr. aus. avere zool. di animale, trascorrere l'inverno in stato cadere in letargo, svernare. ¦ v. tr. 1. med. sottoporre a ibernazione. 2. estens. portare a una temperatura inferiore allo zero, spec. negli esperimenti spesso Definizione Treccani

