La definizione e la soluzione di: Sono uguali agli originali.

Soluzione 9 lettere : FOTOCOPIE

Curiosità : Sono uguali agli originali

Liberi e Uguali (LeU) è un gruppo parlamentare italiano di sinistra della XVIII legislatura presente alla Camera e al Senato, facente parte del Governo ... Significato fotocopie

Neologismi (2008) inchiostro elettronico loc. s.le m. Tecnologia informatica che permette di 50 micron di diametro, circa metà dello spessore di un foglio di carta per fotocopie. Milioni di queste microsfere vengono inserite all’interno delle pagine, costituite da un Definizione Treccani

