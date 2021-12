La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli secondo Luca, Giovanni e Matteo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VANGELI

Curiosità : Ci sono quelli secondo Luca, Giovanni e Matteo

del Nuovo Testamento sono sostenitori dell'ipotesi delle due fonti, secondo la quale gli autori del Vangelo secondo Matteo e di Luca utilizzarono come fonti ... Significato vangeli

vangèlo (ant. vangèlio, letter. evangèlo o evangèlio) : giurare sul V., o sui santi V., mettendo cioè la mano sul libro dei vangeli. c. Brano del vangelo di cui viene data lettura durante la messa: inizio del santo V. secondo Matteo apocrifo a'p?krifo dal lat. tardo apocry?phus, gr. apókryphos 'occulto, segreto'. - ¦ agg. 1. filol. di libro, scritto o documento, non autentico, non genuino: . 2. eccles. di libro sacro che la Chiesa cattolica esclude dal canone delle Sacre Scritture: Vangeli a. canonico. ¦ s. m. filol. testo che non è dell'epoca o dell'autore Definizione Treccani

