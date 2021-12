La definizione e la soluzione di: Lo sono pasta, pane e patate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FARINACEI

Curiosità : Lo sono pasta, pane e patate

Curiosità : Lo sono pasta, pane e patate

farinàceo agg. e s. m. dal lat. tardo farinaceus agg.. – 1. agg. Che ha della farina: sostanze f.; o che si può ridurre in farina: semi farinacei. 2. s. m. Al plur., farinacei, le sostanze contenenti molto amido (pane, pasta, patate, castagne, ecc.). CATEGORIA: ALIMENTAZIONE ingrassare der. di grasso, col pref. in-¹. - ¦ v. tr. 1. rendere grasso o più grasso, anche assol.: i farinacei ingrassano non com. impinguare, impolpare, rimpolpare, persone o animali mettere o tenere all'ingrasso, spec. maiali e uccelli ? zoot. sagginare. dimagrire, smagrire. 2. Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; pasta; pane; patate; sono multipli quando ci si veste a cipolla; Possono farsi di piante, batteri o cellule; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento; Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche; Lo sono il Blue Stream e il Greenstream; La cottura consigliata della pasta sciutta; Può essere stagionato, spalmabile o a pasta filata; Serve per spolverare il parmigiano sulla pasta ; Filetto avvolto in pasta sfoglia: in __; Un tipo di pane italiano lungo e stretto; Frutta dolce siciliana a base di marzapane ; Nel pane , si contrappone alla crosta; Il pane senza lievito mangiato dagli ebrei; Frittata di patate alta e spagnola spa; Si estrae dalle patate ; Si grattugia nel purè di patate ; Sbucciare le patate ; Cerca nelle Definizioni