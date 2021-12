La definizione e la soluzione di: Lo sono parole come prìncipi e princìpi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMOGRAFE

Curiosità : Lo sono parole come principi e principi

mantenere al Principe lo Stato in qualsiasi modo Egli lo governi. Questi Principi sono gli unici ad avere Stati e a non difenderli, ad avere sudditi e a non ... Significato omografe

omònimo agg. e s. m. dal lat. tardo homony?mus, gr. ?µ???µ??, comp. di ?µ?- e anche pesca «atto del pescare» ‹péska› e pesca «frutto del pesco» ‹pèska›, solo omografe. c. In elettrologia e magnetismo, detto di cariche elettriche, di poli magnetici, di poli Definizione Treccani

