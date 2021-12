La definizione e la soluzione di: Sono multipli quando ci si veste a cipolla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRATI

Curiosità : Sono multipli quando ci si veste a cipolla

(1972) La polizia incrimina, la legge assolve (1973) Il cittadino si ribella (1974) Cipolla Colt (1975) Le avventure e gli amori di Scaramouche (1976) Il ... Significato strati

stélla1 s. f. lat. stella. – 1. enormemente la temperatura. La reazione idrogeno-elio si estende allora anche agli strati che circondano il nucleo mentre quelli periferici, che non partecipano alla reazione CATEGORIA: GEOMETRIA – CORPI CELESTI dal lat. degli alchimisti stratificare, der. di stratum 'strato' io stratìfico, tu stratìfichi, ecc.. - ¦ v. tr. disporre a strati, per lopiù orizzontali accumulare. ¦ stratificarsi v. intr. pron. disporsi a strati, anche fig.: esperienze che si stratificano nella coscienza accumularsi, sedimentarsi. Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; multipli; quando; veste; cipolla; Quelle madri sono usate nella fitoterapia; Lo sono le commedie scollacciate e sexy; Possono farsi di piante, batteri o cellule; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento; Causa effetti multipli ; I sottomultipli dell’anno; Ha multipli pari e dispari; Il Sydney che ha diretto Smetto quando voglio; Così è lo stadio... quando in gioco è lo sviluppo; quando è alta... la fronte scotta; Viene dato agli azionisti quando c è un attivo; Il Sylveste r che interpretò John Rambo; veste l uniforme; Riveste pavimenti; Riveste i cilindrassi della cellula nervosa; Piatto tipico bolognese con cipolla e pomodoro; E' affine alla cipolla ; Come una salsa con maionese, capperi e cipolla ; Basta una cipolla ... per renderlo pesante; Cerca nelle Definizioni