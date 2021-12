La definizione e la soluzione di: Lo sono i due terzi dei membri del CSM. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TOGATI

Curiosità : Lo sono i due terzi dei membri del CSM

immobiliare; Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato ... Significato togati

a latere ‹a làtere› locuz. lat. (propr. «a fianco»). – Espressione usata con funzione attributiva per designare della giustizia, giudice a l., consigliere a l., magistrato di carriera che, insieme al presidente e ai giudici non togati, compone un tribunale o una corte d’assise. Definizione Treccani

