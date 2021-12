La definizione e la soluzione di: Lo sono le città di Esfahan e Shiraz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRANIANE

Curiosità : Lo sono le citta di Esfahan e Shiraz

una superficie di 107.027 km². Lo hinterland economico di Esfahan è la zona circostante in cui sono prodotti cotone, grano e tabacco. Le industrie tradizionali ... Significato iraniane

Neologismi (2008) hojatoleslam s. m. inv. Alta dignità religiosa islamica. ? Bahai, fondata nel XIX secolo da un nobile persiano e bandita dalle autorità iraniane dopo la Rivoluzione. ( Alessandra Coppola , Corriere della sera, 13 aprile 2008, p. 15 Definizione Treccani

