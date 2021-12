La definizione e la soluzione di: Lo sono il Blue Stream e il Greenstream. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GASDOTTI

Curiosità : Lo sono il Blue Stream e il Greenstream

parallela Blue Stream – gasdotto Greenstream – gasdotto Nord Stream – gasdotto South Stream – gasdotto White stream – gasdotto Stream (Sistema di TRasporto Elettrico ... Significato gasdotti

scraper ‹skrèipë› s. ingl. der. di (to) scrape usato in ital. al masch. – Apparecchio usato nella periodica pulitura degli oleodotti e dei gasdotti per togliere dalla parete interna dei tubi le incrostazioni e i depositi che vi Definizione Treccani

Altre definizioni con sono; blue; stream; greenstream; Possono farsi di piante, batteri o cellule; Ci sono quelle termali, artesiane o di sbarramento; Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche; Possono essere naturali, umane, del computer..; La Levi dei blue jeans; Uno strumento da blue s; Una marca italiana di blue jeans; Sono pari nei blue s; Il caricamento di un video in stream ing ing; Noto servizio per ascoltare musica in stream ing; Nota piattaforma di live stream ing di videogiochi; Un'infrastruttura energetica come il Greenstream ; Un'infrastruttura energetica come il greenstream ; Cerca nelle Definizioni