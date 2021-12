La definizione e la soluzione di: Somma più elevata risarcibile da un assicurazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MASSIMALE

Curiosità : Somma piu elevata risarcibile da un assicurazione

Significato massimale

massimale agg. e s. m. dall’ingl. maximal, der. del lat. maximus «massimo». – 1. minimo (o minimale); in partic., nella tecnica assicurativa, m. di rischio (o assol. massimale), la somma massima che l’assicuratore è tenuto per contratto a garantire sopra ogni massimale dall'ingl. maximal, der. del lat. maximus 'massimo'. - ¦ agg. econ., banc. che costituisce il limite estremo: sconto m. ? massimo. minimale, ? minimo. ¦ s. m. econ., banc. limite estremo di una tariffa, di un'aliquota, di un premio assicurativo, ecc. ? massimo. minimale, Definizione Treccani

