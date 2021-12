La definizione e la soluzione di: Ne soffre chi ci vede doppio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIPLOPIA

Curiosità : Ne soffre chi ci vede doppio

diplopìa s. f. comp. di diplo- e -opia. – In oculistica, fenomeno visivo per il quale si vedono doppie le immagini, in conseguenza di difetti o lesioni dell’occhio di varia natura. poliopia polio'pia s. f. comp. di poli- e -opia. - med. visione molteplice di un oggetto poliopsia. ? diplopia, triplopia. Definizione Treccani

