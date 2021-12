La definizione e la soluzione di: Un sinonimo di generoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MUNIFICO

Curiosità : Un sinonimo di generoso

(pronuncia inglese ['gu?.i?d?k]) (Panopea generosa (Gould 1850)), conosciuta comunemente come vongola dalla proboscide, è un mollusco bivalve. In passato esisteva ... Significato munifico

munìfico agg. dal lat. munificus, comp. di munia «doveri» e tema di facere di ciò che deriva da grande generosità, che rivela splendida liberalità: m. dono; offerta munifica. ? Manca il superl. regolare, che si supplisce con la forma munificentissimo (sul munifico mu'nifiko agg. dal lat. munificus, comp. di munia 'doveri' e tema di facere 'fare'; propr. 'che compie i doveri della propria carica' pl. m. -ci; manca il superl. supplisce con la forma munificentìssimo, e più spesso con le forme avv.: molto, assai munifico, lett. - 1. che non risparmia nello spendere e nel donare fam. di manica larga Definizione Treccani

