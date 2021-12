La definizione e la soluzione di: Sinonimo di funerale che dà nome ad un isola sarda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MORTORIO

inclusa in quel che era la Gallura inferiore e presta il nome al Golfo di cui è al centro. Orosei e il suo territorio, grazie ad oltre 25 km di costa e alla ... Significato mortorio

mortòrio (ant. mortòro) s. m. der. di morto. – 1. Funerale: Quivi l’essequie s’ordina e ’l mortoro (Pulci); gli han fatto un mortorio che era tanto tempo che non se ne vedeva uno così bello (Panzini). Non più viva in senso proprio mortorio mor't?rjo s. m. der. di morto. - 1. non com. cerimonia con cui si accompagna un defunto alla sepoltura esequie, funerale. 2. fig. festa, cerimonia e sim., che si svolgono senza allegria e vivacità: il ballo ieri sera è stato un m. funerale. ? fam. barba, noia, eufem. Definizione Treccani

