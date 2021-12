La definizione e la soluzione di: Un sinonimo desueto di parroco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIEVANO

Curiosità : Un sinonimo desueto di parroco

riguardi di personaggi che presentano un titolo. Viene erroneamente utilizzata la locuzione "predicato d'onore" come sinonimo: in realtà, con predicato si intende ... Significato pievano

pievano (pop. piovano) s. m. der. di pieve. – Il prete rettore di una pieve; per estens., parroco. pievano pop. piovano s. m. der. di pieve. - 1. eccles. prete rettore di una pieve. 2. estens., eccles. il sacerdote titolare di una parrocchia parroco. Definizione Treccani

