Un sinonimo di danno.

Soluzione 9 lettere : DISCAPITO

Curiosità : Un sinonimo di danno

significato mira ad ammonire colui che ha prodotto la causa del proprio danno: costui dovrà prendersela esclusivamente con se stesso, e non addossare ... Significato discapito

discàpito s. m. der. di discapitare. – Forma meno com. di scapito, ma frequente in frasi quali: a tutto mio d., con suo d., senza nostro d., e sim. discapito di'skapito s. m. der. di discapitare. - condizione svantaggiosa: procedere senza d. per noi danno, detrimento, scapito, svantaggio. beneficio, giovamento, pro, Definizione Treccani

