La definizione e la soluzione di: Un sinonimo anglofono di consulente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ADVISOR

Curiosità : Un sinonimo anglofono di consulente

Significato advisor

advisor ‹ëdvài?ë› s. ingl. var. di adviser «consigliere, consulente» (pl. advisors ‹ëdvài?ë??), usato in ital. al masch. e al femm. – Persona, o anche ente, società, che fornisce consulenze di tipo professionale (per es., in materia fiscale). CATEGORIA: MESTIERI E PROFESSIONI Definizione Treccani

