Soluzione 6 lettere : BRILLO

Curiosità : Un sinonimo di alticcio

brillo1 agg. der. di brillare1. – Un po’ alticcio, che ha bevuto un po’ troppo. brillo¹ agg. der. di brillare¹. - di persona che ha bevuto un po' troppo allegro, alticcio. region. ciucco, fam. cotto, lett. ebbro, sbronzo, ubriaco fradicio. lucido, sobrio. Definizione Treccani

