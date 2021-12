La definizione e la soluzione di: Sindrome, disturbo autistico descritto nel 1944. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPERGER

Curiosità : Sindrome, disturbo autistico descritto nel 1944

complementare nell'attivazione dei disturbi dello spettro autistico. Nel 1943 Leo Kanner aveva descritto per primo la sindrome autistica su una rivista medica specializzata ... Significato asperger

