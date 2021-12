La definizione e la soluzione di: Simile, analogo, corrispondente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMOLOGO

Curiosità : Simile, analogo, corrispondente

reattività chimica della molecola". Il concetto di gruppo funzionale è analogo a quello di ione e di radicale. Tra i gruppi funzionali più comuni vi sono: ... Significato omologo

omòlogo agg. dal gr. ?µ?????? «concorde, consenziente, corrispondente», comp. di ?µ?- gruppi funzionali ma da cui differisce per uno o più gruppi =CH2; per es., il propano (C3H8) è omologo con tutti gli idrocarburi di formula CnH2n+2. Serie o., l’insieme di composti omologo o'm?logo dal gr. homólogos 'concorde, consenziente, corrispondente', comp. di homo- 'omo-' e lógos 'discorso' pl. m. -ghi. - ¦ agg. 1. che corrisponde a un altro, che ha le stesse qualità, proprietà e sim. di un altro: casi o. affine, analogo, equivalente, simile, somigliante. Definizione Treccani

Altre definizioni con simile; analogo; corrispondente; Un piatto greco simile alla parmigiana; Crostaceo di fondale simile al granchio; Quello di lumache è un alimento simile alle perle; simile all ape ma più grosso; Il tasto analogo a Canc; analogo , quasi uguale; analogo al decaffeinato; analogo , appropriato; La lettera greca corrispondente alla e lunga; corrispondente , analogo; Cerca nelle Definizioni