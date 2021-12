La definizione e la soluzione di: Sigla dei voli Lufthansa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LH

Curiosità : Sigla dei voli Lufthansa

e viene impiegato per l'addestramento avanzato di piloti; la Lufthansa lo usa per i voli di preparazione degli allievi volti a ottenere la licenza ATPL ... Significato lh

h, H (acca) s. f. o m. – Ottava lettera dell’alfabeto latino, nel quale indicava, come già originariamente in greco (dove in italiano, ch ‹k›, gh ‹g›; in francese ch ‹š›; in spagnolo ch ‹c›; in portoghese, ch ‹š›, lh ‹l’›, nh ‹n’›; in inglese ch ‹c›, sh ‹š›; in tedesco ch ‹kh, h’› e il trigramma sch Definizione Treccani

