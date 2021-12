La definizione e la soluzione di: Serve tenerla corretta per evitare mal di schiena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : POSTURA

Curiosità : Serve tenerla corretta per evitare mal di schiena

considera l'unica in grado di guidare la sua gente. Cairne la mise in una posizione di potere a Picco del Tuono per tenerla tranquilla e sotto controllo ... Significato postura

postura s. f. lat. positura, der. di positus, part. pass. di ponere . a. Accordo segreto, soprattutto a danno d’altri; congiura: i baroni si turbaro; fecero posture e leghe (Novellino). b. Accordo tra artigiani e mercanti per manovrare i prezzi a postura s. f. lat. positura, der. di positus, part. pass. di ponere 'porre'. - 1. non com. luogo in cui è collocato un edificio o una località: la bellissima p. del paese G. Carducci collocazione, dislocazione, posizione, sito, ubicazione. 2. a. lett. modo di atteggiarsi del corpo umano Definizione Treccani

