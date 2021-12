La definizione e la soluzione di: Serve saperlo per imparare a scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALFABETO

Curiosità : Serve saperlo per imparare a scrivere

confutazione: fa ammettere a Carmide come la saggezza sia una cosa bella, e domanda se non sia più bello, ad esempio, scrivere o imparare rapidamente o lentamente; ... Significato alfabeto

alfabèto s. m. dal lat. tardo alphabetum, gr. tardo ????ß?t??, comp. dei nomi delle due dell’Associazione Fonetica Internazionale. Hanno invece natura di codice piuttosto che di vero e proprio alfabeto i varî a. telegrafici (tra i quali il più noto è l’a. Morse), per alfabeto alfa'b?to s. m. dal lat. tardo alphabetum, gr. tardo alphábetos, comp. dei nomi delle due prime lettere álpha e be^ta. - 1. ling. complesso di segni indicanti i suoni di una lingua ? caratteri, lettere. 2. fig. insieme di nozioni elementari abbiccì, basi, fondamenti, Definizione Treccani

